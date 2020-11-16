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Второй корабль Crew Dragon с астронавтами стартовал к МКС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon-1 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно стартовал на орбиту, прямую трансляцию запуска ведет NASA.

Запуск был осуществлен 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 мск) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Через 12 минут корабль выйдет на орбиту. Примерно через девять минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 должна будет совершить вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая расположена в Атлантике в 536 км от космодрома.

В состав экипажа вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Стыковка Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) запланирована на следующий после запуска день. Астронавты присоединятся к членам 64-й экспедиции на МКС в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Как сообщало NASA, люк капсулы не удалось герметично закрыть с первого раза из-за попадания постороннего материала. В результате в капсуле незначительно упало давление. В ходе осмотра техники неисправность устранили.

Запуск первого регулярного полета Crew Dragon-1 проводится в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов NASA.

Первый тестовый полет Crew Dragon к МКС с астронавтами на борту состоялся 30 мая. Он прервал почти девятилетний перерыв в американских пилотируемых миссиях после завершения программы шаттлов. В этот период астронавтов доставляли на МКС российские "Союзы".

Crew Dragon Falcon 9 SpaceX МКС NASA JAXA США

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