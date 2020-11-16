Пашинян заявил об отсутствии у него планов уйти в отставку

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку.

"В моей повестке лишь один вопрос - обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет", - сказал Пашинян в понедельник в интервью местным СМИ в режиме онлайн, отвечая на вопрос о возможности отставки.

Он заявил, что не намерен развязывать гражданскую войну в республике после боевых действий в Нагорном Карабахе. По его словам, правоохранительные органы Армении в состоянии пресечь подобные попытки.

"Многие военнослужащие, которые возвращаются, выразили желание встретиться со мной. Я согласился, встречусь с ними, и в результате этой встречи станет понятно, что военно-политическое руководство Армении не втягивалось в какие-то предательские игры (по вопросу Карабаха, сдачи города Шуши и ряда районов Азербайджану - ИФ). И эти военнослужащие возвращаются в Ереван без оружия. Так что, все разговоры о гражданской войне являются манипулятивными", - сказал Пашинян.

Он заявил о международном консенсусе по вопросу о передаче территорий в Нагорном Карабахе Азербайджану без предварительных условий. Пашинян отметил, что он "пытался изменить логику, не согласиться с этим", но этого не получилось.

Премьер Армении заявил, что лично он является ответственным за произошедшее в Нагорном Карабахе. "Изменить пункты документа будет означать изменить военную ситуации. Сегодня это нереально. Необходимо провести переговоры, потому что в документе есть положения, которые требуют комментариев, и лучшие предложения попытаемся реализовать", - сказал Пашинян.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также о передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. Протестующие требовали отставки Пашиняна.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября.