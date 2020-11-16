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Карабахский архиепископ Паргев госпитализирован с инфарктом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Архиепископ Арцахской (нагорно-карабахской) епархии Армянской апостольской церкви Паргев Мартиросян несколько дней назад был госпитализирован с инфарктом, сообщают в понедельник армянские СМИ. Обсуждается вопрос его перевозки в США, где ему сделают операцию.

Архиепископ возглавляет карабахскую епархию с 1990-х годов.

Официальная резиденция епархии находится в монастыре Гандзасар в Мартакертском районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Однако администрация епархии располагалась в городе Шуши, который перешел под контроль Азербайджана в ходе боев в зоне карабахского конфликта в начале ноября.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче нескольких районов в регионе Азербайджану.

МИД Армении в минувшее воскресенье распространил заявление, в котором говорится о "нетерпимом отношении Азербайджана к армянскому духовному, историко-культурному наследию" в Нагорном Карабахе.

В документе говорится, что в азербайджанских СМИ появились "многочисленные видеозаписи и фотографии (...) осквернения и умышленного уничтожения хачкаров (камни-кресты - ИФ), религиозных объектов, памятников".

Согласно сообщению, МИД Армении возмущен "умышленным осквернением собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши".

Во внешнеполитическом ведомстве Армении заявили, что действия, направленные на полное уничтожение любых следов армянского присутствия являются "очевидным нарушением международного права, противоречат общечеловеческим ценностям и должны быть подвержены строжайшим осуждениям". В министерстве добавили, что в сотрудничестве с соответствующими международными кругами продолжат предпринимать практические шаги, чтобы привлечь к ответственности лиц, совершивших данный акт, и предотвратить подобные действия.

Армения Паргев Мартиросян

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