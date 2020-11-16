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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
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Власти Франции допустили, что страна миновала пик эпидемии COVID-19

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Франция, скорее всего, миновала пик эпидемии коронавируса COVID-19 благодаря введенным ранее ограничительным мерам, заявил глава французского Минздрава Оливье Веран.

"Спасибо локдауну, как и в марте, что вирус стал циркулировать меньше. В течение 10 дней подряд количество новых случаев COVID-19, уровень положительных анализов на наличие вируса и показатели его распространения снижаются. Все позволяет нам думать, что мы перевалили через пик эпидемии", - приводит в понедельник слова министра телеканал France 24.

"Мы возвращаем контроль над эпидемией, это хорошая новость", - пояснил он. В то же время министр подчеркнул, что вирус еще не побежден, и ослаблять усилия по борьбе с ним нельзя.

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12 ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что режим изоляции, введенный в стране с 30 октября с целью сдержать распространение коронавируса, продолжится еще по меньшей мере две недели.

France 24 напоминает, что накануне, 15 ноября, французские медицинские службы зарегистрировали 27 228 случаев вируса и 302 летальных исхода среди инфицированных. При это раньше во Франции фиксировались и такие суточные показатели как 58 - 60 тыс. случаев, а рекордным был показатель в 86 852 случая.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 1,98 млн случаев заражения коронавирусом. Более 44,5 тыс. инфицированных скончались. Франция занимает четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19 и седьмое по числу летальных исходов.

Хроника 09 января – 16 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Оливье Веран Франция Коронавирус

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