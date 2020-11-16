Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

В Перу образовался вакуум власти после отставки временного президента

В Перу образовался вакуум власти после отставки временного президента
Протесты против отстранения от должности Мартина Вискарры
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация фактически полного безвластия сложилась в Перу, поскольку Конгресс (парламент страны) не поддержал кандидатуру активистки-правозащитницы Росио Сильвы Сантистебан на должность президента, третьего за неделю.

Латиноамериканские СМИ в воскресенье вечером (в ночь на понедельник по московскому времени) сообщили об отставке с поста временного президента Перу Мануэля Мерино, который руководил страной с прошлого вторника, когда из-за обвинений в коррупции был объявлен импичмент его предшественнику Мартину Вискарре.

В миреВ Перу обнаружили древний геоглиф кошкиВ Перу обнаружили древний геоглиф кошкиЧитать подробнее

Решение об отставке Мерино принял на фоне протестов, которые проходят в стране против него. Его обвиняют в попустительстве жестким действиям полиции при разгоне протестующих, что повлекло гибель не менее двух человек.

Между тем, вакантными в Перу остаются также посты председателя Конгресса и вице-президента.

"Теперь выход из кризиса находится в руках членов Конгресса, которые его и спровоцировали", - прокомментировала ситуацию бывший министр экономики Перу Мария Антониэта Альва.

Плановые выборы президента в Перу намечены на апрель 2021 года.

Перу

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян признал ошибки армянского руководства в Карабахе

Пандемия коронавируса

В штате Вашингтон объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

Эрдоган направил в парламент проект указа об отправке военных в Азербайджан

Пандемия коронавируса

Власти Франции допустили, что страна миновала пик эпидемии COVID-19

Пандемия коронавируса

В Италии антитела к коронавирусу нашли в крови, взятой в сентябре 2019 года

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил об отсутствии у него планов уйти в отставку

В США перенесли дедлайн для продажи американского бизнеса TikTok

В США перенесли дедлайн для продажи американского бизнеса TikTok

В Белоруссии насчитали более 1,1 тыс. задержанных на протестах за день

В Белоруссии насчитали более 1,1 тыс. задержанных на протестах за день
Экономический кризис

ВВП Японии в III квартале взлетел на рекордные 21,4%

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');