В Перу избран новый временный президент

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Депутат перуанского конгресса Франсиско Сагасти избран в понедельник, 16 ноября, вечером временным президентом страны, сообщают латиноамериканские СМИ.

За него отдали голоса 97 парламентариев, 26 высказались против.

Должность вице-президента займет Мирта Васкес.

Ожидается, что Сагасти принесет присягу во вторник.

Сагасти - инженер, бывший чиновник Всемирного банка, становится третьим президентом страны за неделю.

15 ноября об отставке с поста временного президента Перу сообщил Мануэль Мерино, который руководил страной с 10 ноября, когда из-за обвинений в коррупции был объявлен импичмент его предшественнику Мартину Вискарре.

Решение об отставке Мерино принял на фоне протестов. Его обвиняют в попустительстве жестким действиям полиции при разгоне демонстрантов, что повлекло гибель не менее двух человек.

Плановые выборы президента в Перу намечены на апрель 2021 года.