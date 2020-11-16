После урагана "Эта" на Центральную Америку двинулся ураган "Йота"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ураган "Йота" четвертой категории надвигается на Центральную Америку. Об этом сообщил в понедельник Национальный центр США по слежению за ураганами.

"Согласно прогнозам, "Йота" будет чрезвычайно опасным ураганом четвертой категории, когда приблизится к Центральной Америке", - говорится в заявлении центра в Майами.

По данным центра, ураган усилился до четвертой категории в понедельник утром по мере того, как он направлялся на запад через Карибский бассейн к границе между Никарагуа и Гондурасом. Максимальная скорость ветров урагана достигала 230 км/час.

Теперь он двигается на юго-запад через Карибский бассейн. Ожидается, что в следующие несколько часов он пройдет близ или через Провиденсию – небольшой остров у побережья Колумбии и обрушится на северо-востоке Никарагуа и востоке Гондураса позднее в понедельник.

Центр по слежению за ураганами прогнозирует для Центральной Америки "ветра с потенциально катастрофическими последствиями, угрожающий жизни штормовой прилив и сильные ливни". Согласно данным центра, 40 см осадков выпадет в Гондурасе, на севере Никарагуа, в Гватемале, а также на юге Белиза.

"Этот ливень приведет к существенным, опасным для жизни ливневым паводкам и разливам рек, оползням на возвышенностях", - предупредили в центре.

На прошлой неделе в Гондурасе, Гватемале и Никарагуа призвали жителей эвакуироваться.

Отмечается, что в некоторых районах этих стран, в частности, в Никарагуа, люди отказываются эвакуироваться из-за страха заразиться коронавирусом COVID-19.

На прошлой неделе на страны Центральной Америки обрушился ураган "Эта". По оценкам Красного Креста, от его последствий пострадали более 2,5 млн человек, в особенности жители Гондураса, Никарагуа и Гватемалы. По данным СМИ, около 40 тыс. жителей Гондураса все еще находятся в убежищах. Также из-за урагана частично затопило юг Мексики, около 12 тыс. человек пришлось эвакуировать.

В этом году было зафиксировано рекордное число ураганов – за сезон на район Карибского бассейна, Центральной Америки и юго-востока США обрушились 30 тропических штормов.