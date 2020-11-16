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Движущийся к Центральной Америке ураган достиг максимальной мощности

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ураган "Йота" усилился до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщают Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Максимальная скорость порывов ветра в радиусе действия стихийного бедствия уже достигает 260 км/ч, ураган приближается к побережью Центральной Америки со стороны Карибского моря.

"Согласно прогнозу, ураган принесет катастрофической силы ветер... и проливные дожди в Центральную Америку", - говорится в сообщении центра.

Ожидается, что под удар стихии попадут, главным образом, Никарагуа и Гондурас.

На прошлой неделе на страны Центральной Америки обрушился ураган "Эта". По оценкам Красного Креста, от его последствий пострадали более 2,5 млн человек, в особенности жители Гондураса, Никарагуа и Гватемалы. По данным СМИ, около 40 тыс. жителей Гондураса все еще находятся в убежищах. Также из-за урагана частично затопило юг Мексики, около 12 тыс. человек пришлось эвакуировать.

В этом году был зафиксировано рекордное число ураганов - за сезон на район Карибского бассейна, Центральной Америки и юго-востока США обрушились 30 тропических штормов.

Никарагуа Гондурас США ураган Йота

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