В ряде стран Азии заметили снижение темпов распространения COVID-19

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В ряде стран Азии наблюдается постепенный спад темпов распространения коронавируса COVID-19, при этом отдельные государства региона продолжают фиксировать рекордные показатели.

Минздрав Индии в понедельник сообщил о более чем 30 тыс. случаях заражения коронавирусом за сутки и 435 летальных исходах. По данным статистического сайта Worldometers, уровень смертности в стране снизился до 1,5%, коэффициент излечившихся составляет 98%.

"Я могу с уверенностью сказать вам, что пик уже позади, и количество ежедневных случаев заражения будет постепенно снижаться", - заявил агентству ANI министр здравоохранения Дели Сатьендар Джайн.

Всего за время пандемии в Индии диагностировано более 8,8 млн случаев заражения, количество летальных исходов среди инфицированных превышает отметку в 130 тыс.

В Иране в понедельник побит рекорд по суточному приросту случаев коронавируса за время пандемии - выявили 13 053 заражения, свидетельствуют данные иранского Минздрава.

Также за последние 24 часа скончались 486 человек, инфицированных COVID-19. По данным статистического сайта Worldometer, это также является самым высоким показателем за период пандемии.

Представитель иранского министерства здравоохранения Сима Садат Лари подытожила, что количество случаев болезни, зафиксированное в Иране за время эпидемии, возросло до 775 121, а число жертв - до 41 979. В то же время 565 699 человек выздоровели.

Тем временем, японский телеканал NHK сообщает, что в Японии за сутки зафиксированы 923 случая заражения COVID-19, что является самым низким приростом заражения с 11 ноября. Согласно данным сайта Worldometer, показатель случаев коронавируса, выявленных за сутки, последние пять дней стабильно повышался и 15 ноября составил 1 694. Кроме того, за последние 24 часа скончались шесть человек с коронавирусом.

Больше всего случаев за сутки выявлено на Хоккайдо - 189, на втором месте - Токио (180), на третьем - префектура Сайтама (87). При этом наиболее неблагополучном с точки зрения эпидемиологии районом Японии остается Токио (всего 34 931 случай), за ним следуют Осака (15 494) и Канагава (10 215).

Всего, по данным NHK, в Японии выявлены 119 631 случай COVID-19, скончались 1 901 инфицированный.

По данным минздрава Индонезии, за сутки в стране выявили 3 535 новых случаев коронавируса, что является наиболее низким показателем за последние шесть дней. Так, по данным Worldometer, 15 сентября суточный прирост заражений составил более 4 тыс., а 14 сентября - свыше 5 тыс.

За сутки скончались 85 инфицированных коронавирусом, что выше прироста смертности, зафиксированного накануне (63), но значительно ниже показателя 14 сентября, когда за 24 часа зарегистрировали 111 летальных исходов среди людей с коронавирусом.

Таким образом, всего в Индонезии с начала пандемии диагностировали более 470,6 тыс. заражений, свыше 15 тыс. инфицированных скончались. Между тем, свыше 395 тыс. заболевших выздоровели. Индонезия является наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной в Юго-Восточной Азии.

По данным британского издания The Guardian, на Филиппинах за последние 24 часа скончались семь инфицированных коронавирусом, что является самым низким суточным приростом смертности среди людей с COVID-19 за последние три месяца.

При этом наблюдается повышение выявленных за сутки заражений COVID-19. Так, за последние 24 часа диагностировали 1 738 случаев коронавируса, что более чем на 200 выше показателя 15 ноября (1 528) и почти на 400 больше суточного прироста, зафиксированного 10 ноября (1 342).

Таким образом, всего в стране за пандемию выявили более 409,5 тыс. случаев коронавируса, число смертей среди инфицированных превышает отметку в 7,8 тыс. При этом более 374 тыс. жителей страны успешно переболели коронавирусом.

В Малайзии фиксируют постепенный спад заболеваемости. Так, за сутки там диагностировали 1 103 случая коронавируса, что ниже рекорда, зафиксированного 6 ноября (1 755). Кроме того, скончались 4 инфицированных коронавирусом, в то время как рекордный показатель, зарегистрированный 3 ноября, составлял 12 летальных исходов.

На Малайзию приходится более 48,5 тыс. выявленных заражений коронавирусом, причем скончались 313 инфицированных. Между тем, выздоровели более 35,6 тыс. заболевших.