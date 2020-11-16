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Президент Армении подписал указ об отставке главы МИД страны

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении с должности главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

"Принимая за основу предложение премьер-министра Армении, освободить министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с должности", - говорится в указе, сообщает пресс-служба президента.

Ранее в понедельник Мнацаканян попросил главу правительства Никола Пашиняна об отставке с поста главы МИД республики.

До этого в понедельник Пашинян заявил, что глава МИД Армении будет освобожден от занимаемой должности. "Я принял решение об освобождении с должности главы МИД Армении", - сказал премьер, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

В понедельник министерство иностранных дел Армении опровергло заявление Пашиняна о том, что перед армянской стороной ставился вопрос об отказе от города Шуши в Нагорном Карабахе. "Ни на одном этапе переговорного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши", - написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

В интервью ряду армянских СМИ Пашинян в понедельник заявил, что в переговорах по Нагорному Карабаху ставился вопрос о передаче Азербайджану ряда районов в Карабахе, в том числе города Шуши.

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