Половина кабмина Армении подала в отставку, ожидается еще два увольнения

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Шесть из 12 министров правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна освобождены с должностей после подписания 9 ноября трехстороннего заявления по Карабаху.

На основе предложений премьер-министра указами президента Армении с должностей освобождены министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, министр обороны Давид Тоноян, глава МЧС Феликс Цолакян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, а также министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Во вторник заявление об увольнении подал министр экономики Армении Тигран Хачатрян, указ об освобождении которого президентом Армении пока не подписан.

Свои должности сохраняют министры высокотехнологической промышленности, окружающей среды, территориального управления и инфраструктур, финансов, здравоохранения, юстиции.

Между тем, армянские СМИ сообщают о скором увольнении министров здравоохранения и юстиции.

Ранее, комментируя "Интерфаксу" отставку главы Минобороны Давида Тонояна, армянский военный эксперт Карен Вртанесян заявил, что "Пашинян пытается отвести от себя обвинения в поражении в войне за Карабах, назначить виновных на фоне усиливающихся обвинений в его адрес со стороны оппозиции".

Ранее во вторник заместитель министра обороны Армении Макар Гамбарян написал заявление об уходе с занимаемой должности, сообщил местным СМИ руководитель управления информации и связям с общественностью Минобороны Армении Геворк Алтунян. 20 ноября решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна с должности был освобожден заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян.

Оппозиционные партии с 10 ноября проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки премьер-министра после принятия им совместно с РФ и Азербайджаном заявления о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче Азербайджану ряда территорий в регионе. Вместе с тем, парламентской оппозиции пока не удалось добиться проведения заседания парламента, чтобы заявить о недоверии премьер-министру.