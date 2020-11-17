Несколько агентств могут быть упразднены в ходе реформы госаппарата

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в ходе объявленной накануне оптимизации системы госуправления рассматривает вариант сокращения нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

"Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Я думаю, что это дело ближайшего будущего. Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи - их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается", - заявил Хинштейн в беседе с изданием.

При этом близкий к кабинету министров источник подтвердил изданию, что несколько федеральных агентств в следующем году действительно могут исчезнуть.

Как ранее сообщал "Интерфакс", в России с 1 января 2021 года стартует оптимизация системы госуправления, которая продлится три месяца. Запланировано сокращение штата в министерствах и региональных подразделениях на 5-10%, в том числе за счет вакантных должностей. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в ходе реформы все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих будут сохранены.