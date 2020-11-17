Меры социального дистанцирования ужесточат в Сеуле с четверга

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Более строгие правила социального дистанцирования вводятся в столице Южной Кореи с четверга на фоне роста числа случаев заражения COVID-19, сообщают местные СМИ.

Помимо обязательного ношения масок, новые правила предусматривают ужесточение мер социального дистанцирования в девяти типах "приоритетных" объектов и 14 типах "обычных" объектов.

Приоритетными называются развлекательные заведения, такие как ночные клубы, караоке-бары, крытые концертные залы, рестораны и кафе.

Максимальная вместимость этих объектов будет снижена до одного человека на 4 квадратных метра. Будут запрещены танцы и прием пищи в караоке-барах.

В ресторанах и кафе расстояние между столами должно быть не менее 1 м.

К 14 типам "обычных " объектов относятся интернет-кафе, частные академии, учебные кабинеты, свадебные залы, похоронные бюро, кинотеатры, концертные залы, общественные бани, парикмахерские и парки развлечений. Здесь ограничивается вместимость.

Собрания численностью более 500 человек допускаются, если о них сообщается местным властям и они проводятся в соответствии с правилами социального дистанцирования.

Между тем, митинги, демонстрации, концерты и фестивали ограничиваются числом участников до 100 человек.

Спортивные мероприятия, как и богослужения могут посещать лишь 30% от общей вместимости помещения.

Кроме того, власти рекомендовали увеличить число сотрудников, работающих удаленно.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, что решение о введении более строгих правил дистанцирования было "неизбежной" мерой.

"Это может быть неудобно, но это была неизбежная мера, чтобы предотвратить дальнейшее расширение (новых вирусных передач)", - сказал он.

Президент попросил людей "активно сотрудничать" с властями в усилиях по предотвращению дополнительных инфекций и дальнейшему повышению эффективности системы дистанцирования.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за последние сутки в стране было зарегистрировано еще 230 случаев заболевания COVID-19, включая 202 местных инфекции, что увеличило общую заболеваемость до 28 999 человек.