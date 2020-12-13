Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
на 13.12В России 2 653 928+28 080В мире 71 704 885+623 311

В Южной Корее выявили рекордно высокое число заражений COVID-19

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Южной Корее зарегистрировали за сутки 1 030 случаев заражений коронавирусом COVID-19, это рекордно высокое число заражений за время пандемии, передают в воскресенье западные СМИ.

Накануне в стране также сообщили о рекордном приросте зараженных - 950 человек за сутки, однако к воскресенью число оказалось и того выше. В субботу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал ситуацию очень тяжелой и принес извинения за то, что властям не удается сдержать вторую волну коронавируса.

Пандемия коронавируса

Подавляющее большинство новых случаев заражения выявляют в районе Сеула.

Ситуация складывается непросто, несмотря на жесткие ограничительные меры, действующие в стране. В частности, запрещены собрания более 50 человек, на спортивных мероприятиях нет зрителей. Кафе работают только на доставку заказов, а рестораны закрываются в 21:00.

Власти не исключают, что им придется еще сильнее ужесточить меры, в частности, закрыть школы и разрешить собрания только до 10 человек, а также позволить ходить на работу в офисы только самым важным сотрудникам, чья служба не может выполняться удаленно.

Всего с начала пандемии в Южной Корее зарегистрировали свыше 42,7 тыс. заражений, скончались 580 человек.

Хроника коронавируса. Декабрь.

15
В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель короновирусаПодвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса вдохновляет уличных художников на новые работы. На фото: врач за пределами клиники в Шах-Аламе, Малайзия.9 декабря. Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель короновируса
Хроника 09 января – 13 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Южная Корея Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 декабря

Brexit

Британские власти призвали ритейлеров сделать запасы из-за Brexit

Британские власти призвали ритейлеров сделать запасы из-за Brexit

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Чечне

Минюст США запросил информацию о делах Байдена-младшего на Украине

Выборы в США - 2020

Федеральный суд в Висконсине отказался пересматривать итоги выборов

Федеральный суд в Висконсине отказался пересматривать итоги выборов

Что произошло за день: суббота, 12 декабря

Археологи нашли новые части "ацтекской башни черепов" в Мехико

Археологи нашли новые части "ацтекской башни черепов" в Мехико
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев заявил о создании российско-турецкого центра в Агдамском районе

Алиев заявил о создании российско-турецкого центра в Агдамском районе

МИД Казахстана вручил ноту российскому дипломату после слов депутата

МИД Казахстана вручил ноту российскому дипломату после слов депутата
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');