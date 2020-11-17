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Китай готов поделиться своей COVID-вакциной в рамках БРИКС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Китай готов предоставлять странам БРИКС вакцину от коронавируса, предлагает объединению созвать симпозиум по традиционной медицине для обсуждения вопросов, связанных с лечением этой инфекции, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Нам нужно укрепить солидарность и координацию и вместе справиться с вызовом коронавируса. Коронавирус все еще создает хаос во многих местах и обеспечение роста (экономик - ИФ) после коронавируса - это наша долгосрочная задача", - сказал Си Цзиньпин на саммите БРИКС.

Он отметил, что приоритетное внимание необходимо уделять здравоохранению и поддерживать лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой связи. "Сейчас китайские компании работают с партнерами из России и Бразилии по третьему этапу клинических испытаний вакцины, и мы готовы учредить сотрудничество с ЮАР и Индией", - сказал лидер КНР.

"Мы активно будем рассматривать возможность предоставления вакцины в рамках БРИКС, если будет на то необходимость", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что для поддержки открытия центра БРИКС по вакцинам Пекин учредил свой собственный национальный центр. Си Цзиньпин выступил с предложением созвать симпозиум БРИКС по традиционной медицине для того, чтобы рассмотреть ее роль в лечении от коронавируса. "Нам необходимо на разъединение отвечать единством и глобальной солидарностью для того, чтобы побороть вирус", - сказал Си Цзиньпин.

Хроника 09 января – 17 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Китай Си Цзиньпин Коронавирус БРИКС

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