В Нагорном Карабахе сообщили о гибели 1586 армянских военных

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в среду еще о 81 погибшем военнослужащем в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1586 военнослужащих армии обороны Карабаха.

14 ноября, уже после заключения остановки боевых действий, Минздрав Армении сообщало 2317 погибших в карабахской войне военнослужащих, которые прошли судмедэкспертизу. В ведомстве отметили, что помимо них есть неопознанные тела.