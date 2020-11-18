Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:26Заразились
на 18.11В России 1 991 998+20 985В мире 55 624 562+610 216

В Нагорном Карабахе сообщили о гибели 1586 армянских военных

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в среду еще о 81 погибшем военнослужащем в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1586 военнослужащих армии обороны Карабаха.

14 ноября, уже после заключения остановки боевых действий, Минздрав Армении сообщало 2317 погибших в карабахской войне военнослужащих, которые прошли судмедэкспертизу. В ведомстве отметили, что помимо них есть неопознанные тела.

Хроника 27 сентября – 18 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 18 ноября

Израильская армия нанесла удары по Сирии

Израильская армия нанесла удары по Сирии

Избирком Джорджии назвал срок подсчета голосов на выборах президента

Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности США

Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности США

Главы Twitter и Facebook заявили о непредвзятой работе во время выборов

Главы Twitter и Facebook заявили о непредвзятой работе во время выборов

Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан
Пандемия коронавируса

В Турции закроют школы и введут комендантский час из-за COVID-19

В Турции закроют школы и введут комендантский час из-за COVID-19
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин заявил, что он убедил Анкару не провоцировать Ереван вводом военных

Страны ОПЕК+ договорились следить за ситуацией на рынке в IV квартале

Страны ОПЕК+ договорились следить за ситуацией на рынке в IV квартале

Украина арестовала 44 российских самолета из-за авиаперевозок в Крым

Украина арестовала 44 российских самолета из-за авиаперевозок в Крым
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');