Азербайджан сообщил о гибели 2783 своих военных в Карабахе

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Потери Азербайджана в ходе военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 27 сентября составили 2783 военнослужащих убитыми, сообщило министерство обороны страны.

Там отметили, что личности 103 из них устанавливаются на основе ДНК.

Кроме того, более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести, их поиск продолжается. Лечение сейчас проходят 1245 военнослужащих.

Минобороны Азербайджана отметило, что в ближайшее время сообщит общественности имена, даты рождения и звания погибших военнослужащих.