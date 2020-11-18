ЕС и России предложили заняться разрешением кризиса в Белоруссии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко направил обращения председателю Европарламента Давиду-Марии Сассоли и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю о конкретных действиях для разрешения кризиса в Белоруссии; он, в частности, предлагает подключить к урегулированию ситуации представителей ЕС и России.

"Исходя из доклада ОБСЕ в рамках "московского механизма" и подхода, высказанного в резолюции Европарламента 21 октября 2020 года, НАУ среди иных мер предложило в ближайшее время сформировать миссию высокого уровня, которая бы содействовала разрешению кризиса в и вокруг Беларуси", - говорится в сообщении официального телеграм-канала НАУ.

Из текста следует, что в миссию нужно включить высоких представителей ЕС и России. "Участие РФ в разрешении кризиса приветствуется и зависит от готовности дать реальную оценку массовому и жестокому насилию силового аппарата и поддержать подходы белорусского общества по прекращению грубого нарушения Конституции в стране", - говорится в сообщении.

Латушко вместе с представителями демократических политических сил Белоруссии объявил о создании НАУ 28 октября. "В то время, как Координационный совет создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение следующих целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам", - объяснил тогда Латушко этот шаг.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.