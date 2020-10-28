Оппозиция Белоруссии объявила о создании антикризисного управления

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко вместе с представителями демократических политических сил Белоруссии объявил о создании народного антикризисного управления (НАУ).

"В то время, как Координационный совет создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение следующих целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам", - говорится в сообщении в телеграм-канале Латушко, обнародованном в среду.

Поясняется, что народное антикризисное управление "также будет решать задачи, стоящие перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству".

Руководить НАУ будет Латушко. Он проинформировал, что команда антикризисного управления в помощь штабу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и Координационному совету "выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие". Состав народного антикризисного управления формируется.

О Координационном совете белорусской оппозиции

Сторонники Тихановской создали Координационный совет 18 августа с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. Позднее почти все члены КС оппозиции либо были арестованы, либо покинули страну.

Белорусские власти после создания совета заявили, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" (наказание - до пяти лет лишения свободы). Александр Лукашенко назвал созданный совет "черной сотней" и попыткой захвата власти.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую, бывшую его основным соперником на выборах, - 10,12%.