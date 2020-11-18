Boeing разрешили вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Акции Boeing прибавляют в цене 7,3% в ходе предварительных торгов в среду.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Приостановка полетов самолетов 737 MAX стала самой длительной в американской истории, пишет Bloomberg. После того, как FAA вновь сертифицировало самолеты 737 MAX, авиакомпании по всему миру смогут возобновить их использование.

FAA потребовало от Boeing внесения изменений в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 MAX для решения проблемы, ставшей причиной двух аварий, а также устранения ряда других дефектов, выявленных в период проверки самолетов.

Кроме того, регулятор требует, чтобы пилоты авиакомпаний, которые будут управлять этими самолетами, прошли дополнительную подготовку для внимательного изучения факторов, ставших причиной двух крушений.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) еще в октябре заявило, что изменения, внесенные в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 MAX, сделали авиалайнеры достаточно безопасными, чтобы они могли возобновить полеты в воздушном пространстве Европы до конца 2020 года.

Возврат в эксплуатацию самолетов 737 MAX будет постепенным, и в ближайшие несколько месяцев они не поднимутся в небо, отмечают эксперты. Помимо дополнительного обучения пилотов, Boeing необходимо завершить устранение дефектов в самих самолетах, а также подготовить их к эксплуатации после длительного простоя, отмечают эксперты.

Среди американских авиакомпаний лишь American Airlines внесла авиалайнеры Boeing 737 MAX в ближайший график полетов, поставив первый рейс на 29 декабря, по маршруту Майами-Нью-Йорк. Остальные авиакомпании США в основном планируют вернуть самолеты в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.

В парке американских авиаперевозчиков всего 72 самолета 737 MAX, авиакомпаний других стран мира - 315 штук. Еще порядка 450 самолетов были произведены Boeing, но не поставлены клиентам.