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Boeing 737 Max экстренно сел в Аризоне после проблем с двигателем

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Air Canada экстренно сел вскоре после вылета из-за проблем с двигателем. Как сообщает CNBC, речь идет о лайнере Boeing 737 Max - весной 2019 года полеты этих лайнеров приостановили во всем мире после двух авиакатастроф. Лишь недавно авиакомпании начали возобновлять их полеты.

Самолет Air Canada возвращался из Аризоны в Монреаль и вылетел из Мараны. Однако вскоре после вылета пилоты получили сигнал о неполадках с двигателем. В целях предосторожности было решено посадить лайнер в другом аризонском городе Тусоне.

Посадка прошла успешно, на борту были только три члена экипажа - они не пострадали.

Boeing не стал комментировать ситуацию и переадресовал все вопросы в авиакомпанию.

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