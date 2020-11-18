Митинги оппозиции и сторонников Пашиняна параллельно проходят в Ереване

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Митинг 17 оппозиционных партий, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, и митинг сторонников главы армянского правительства проходят вечером в среду в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", митинг сторонников Пашиняна проходит на площади Республики, где расположено здание правительства. Акция организована добровольцами, вернувшимися в Армению из Нагорного Карабаха.

Кортеж премьера остановился у здания правительства, после чего Пашинян под лозунги демонстрантов: "Никол - премьер!" в сопровождении усиленной охраны вошел в резиденцию. Обычно премьер сразу въезжает в правительственный двор.

Между тем, армянское государственное информагентство "Арменпресс" приводит слова Пашиняна, сказанные им некоторым участникам акции: "Я знаю, что в Армении есть десятки тысяч людей, которые при необходимости соберутся на площади. Преклоняюсь перед парнями, которые пришли с передовой, преклоняюсь перед погибшими, перед их родителями. Прошу вас прекратить собрание. Я обещаю, что не предам народ, обещаю, когда будет необходимость, я всех вас приглашу на площадь".

В тоже время на площади Свободы собрались на митинг 17 оппозиционных партий с требованием отставки Пашиняна.

На обоих акциях присутствуют по несколько тысяч человек.