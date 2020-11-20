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В Ереване задержали 25 участников протестов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Армении задержала 25 участников протестов с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы полиции Армении Эдгар Джаноян.

Как сообщалось, жители Еревана своими автомобилями в пятницу вновь перекрывают проезжую часть ряда центральных улиц, создавая заторы.

Участники акции заявляют, что таким образом выражают свой протест против подписанного премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, они требуют его отставки.

Акции протеста проходят также во втором по величине городе Армении Гюмри.

Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил на своей странице в фейсбуке, что оперативные группы защитника прав человека выехали в полицейские участки в Ереване и Гюмри для встречи с задержанными гражданами и защиты их прав.

Как сообщалось, оппозиционные партии проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки Пашиняна после принятия им совместно с РФ и Азербайджаном 9 ноября заявления о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче азербайджанцам ряда территорий в регионе.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Армения Ереван

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