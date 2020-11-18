Более 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт с миротворцами РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В среду еще 936 беженцев вернулись из Армении в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции, сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве добавили, что с 14 ноября в Степанакерт вернулись уже более 2,6 тысячи жителей, ранее покинувших свои дома. Российские военные при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования обеспечивают безопасность продвижения автобусов с беженцами через линию соприкосновения, пояснили в Минобороны.

По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в рамках реализации указа президента Владимира Путина "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе" Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

С этой целью в составе российского миротворческого контингента в Степанакерте с 14 ноября развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах. 14 ноября через Лачинский коридор миротворцы сопроводили девять автобусов (250 человек), 15 ноября - 19 автобусов (475 человек), 16 ноября - 19 автобусов (482 человек), 17 ноября - 24 автобуса (502 человек).