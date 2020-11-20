Сотрудники МЧС России нашли в Карабахе 280 полностью разрушенных зданий

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты российского МЧС пока нашли в Нагорном Карабахе более 280 полностью уничтоженных зданий. Об этом сообщил руководитель оперативной группы ведомства в регионе Игорь Кутровский.

По его словам, пока обследовано 43 населенных пункта, в них повреждены в различной степени больше 2500 зданий.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, ссылаясь на миротворцев, что режим прекращения огня в регионе соблюдается по всей линии соприкосновения. Он добавил, что в Степанакерте формируется российский центр гуманитарного реагирования.

"Первая группа российских военнослужащих из состава центра прибыла в Республику Армения и приступила к работе в городе Степанакерте", - сообщил он.

По словам Конашенкова, с 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более 4400 жителей Нагорного Карабаха.

Лидеры России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, по которому с 00:00 10 ноября было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.