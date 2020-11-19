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Гуманитарный центр РФ в Карабахе приступит к работе в пятницу

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Основной состав российского гуманитарного центра в Нагорном Карабахе приступит к работе в пятницу, 20 ноября, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Там заявили, что "организационное ядро" межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября доставили в регион самолетами военно-транспортной авиации.

В составе этой структуры в Карабахе - центры координации гуманитарного реагирования "Север" и "Юг", а также сводный отряд МЧС России.

По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в составе российского межведомственного центра дополнительно сформировано пять отделений: центр гуманитарного разминирования, центр примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты "Вестник миротворца"), центр транспортного обеспечения, центр медицинского обеспечения, центр торгово-бытового обеспечения, говорится в сообщении.

Урегулирование ситуации в Карабахе

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении ранее в ноябре приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Согласно картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещаются в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населенным пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населенный пункт Мардакерт.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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