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Администратор оппозиционного телеграм-канала "Белые халаты" задержан в Белоруссии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержан администратор телеграм-канала "Белые халаты", на который подписывались медики - сторонники оппозиции.

"На четверокурсника столичного университета вышли сотрудники ГУБОПиК МВД после получения информации о его противоправных действиях. Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного телеграм-канала "Белые халаты" и такого же чата "Медики и Волонтёры", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале в четверг.

По ее словам, участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, а также к участию в забастовках и протестах.

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"В ходе обыска квартиры молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник. Во время задержания он попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы. Также у студента обнаружена польская виза для выезда из страны", - сказала Чемоданова.

Она добавила, что "в результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них - 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности".

Минчанин стал подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

"Сейчас ГУБОПиК продолжает работу по установлению иных модераторов и администраторов радикальных телеграм-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого", - добавила Чемоданова.

Белоруссия Белые халаты

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