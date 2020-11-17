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Минск направил Польше просьбу выдать основателей телеграм-канала Нехта

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии обратилась в Минюст Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей телеграм-канала НЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности.

Эта просьба была направлена на основании договора между Белоруссией и Польшей о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года.

Минский суд в октябре признал основной оппозиционный телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. После этого МВД Белоруссии пообещало арестовывать за перепосты из этого канала.

В ноябре Путило и Протасевич стали обвиняемыми по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Белоруссия Польша НЕХТА Nexta Степан Путило Романа Протасевич

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