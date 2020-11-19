Большинство британских пабов попали под угрозу закрытия из-за COVID-19

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Более 70% британских пабов и ресторанов могут закрыться в 2021 году из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Британской ассоциации пива и пабов (British Beer and Pub Association, BBPA) и британского Института хозяйства и гостеприимства.

"Пивные и гостиничные торговые ассоциации сегодня выяснили, что 72% бизнеса в секторе, как ожидается, станет нежизнеспособным и закроется в 2021 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.

Как пишет газета The Guardian, опрос проводился среди 446 британских предприятий. Выяснилось, что система ограничений в Англии, введенная перед последней всеобщей самоизоляцией, нанесла особенно большой ущерб пабам и гостиничному бизнесу.

Торговые ассоциации призвали правительство ослабить ограничения, если всеобщая изоляция продолжится в Англии до следующего месяца. Они предупредили, что без правительственной поддержки к февралю в их секторе может стать на 750 тыс. рабочих мест меньше.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,4 млн человек, более 53 тыс. умерли от последствий заражения.

Жизнеспособность каждой 7-й компании под сомнением

Более того, каждая седьмая британская компания (14%) заявила об очень низкой уверенности или полном ее отсутствии относительно того, что она сможет выжить в следующие три месяца. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального статистического управления (ONS) страны.

Около 40% оценивают вероятность этого как умеренную, еще столько же - как высокую.

Особенно подорвана вера в будущее в сфере общественного питания и оказания услуг по размещению, в которых 34% респондентов заявили о практически полном отсутствии надежд на продолжение работы. Данные отрасли наиболее сильно пострадали от экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

В настоящее время удаленно работает около 28% сотрудников опрошенных компаний, на своих обычных рабочих местах находятся 60%. При этом 9% пребывают в неоплачиваемом или частично оплачиваемом отпуске.

Сбор данных ONS проводился с 19 октября до 15 ноября, в нем приняли участие около 10,5 тыс. компаний страны.