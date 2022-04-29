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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

После двух лет COVID-перерыва в Мюнхене вновь пройдет Октоберфест

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Знаменитый пивной фестиваль Октоберфест пройдет в Мюнхене с 17 сентября по 3 октября после двух лет перерыва из-за пандемии COVID-19, сообщает в пятницу французская газета Le Figaro.

"Я поручил администрации начать организацию Октоберфеста в 2022 году без ограничений", - цитирует издание слова бургомистра Мюнхена Дитера Райтера.

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"Структура изменилась... Перегруженности системы здравоохранения пока не наблюдается", - добавил он.

При этом газета отмечает, что в настоящее время в Германии каждые сутки коронавирусом заболевают около 100 тыс. человек.

Обычно знаменитый фестиваль объединяет около 5 млн человек, отмечает Le Figaro. В 2019 году на фестивале выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели мясо 124 быков и 29 телят. Это был последний фестиваль перед пандемией коронавируса.

Германия Мюнхен
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