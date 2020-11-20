Ипотечные ставки в США вновь упали до исторического минимума

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость ипотечного кредитования в США в тринадцатый раз с начала текущего года опустилась до исторического минимума, при этом она остается ниже 3% годовых семнадцать недель подряд.

Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 2,72% по сравнению с 2,84% годовых неделей ранее, говорится в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Это самый низкий уровень с начала ведения расчетов в 1971 году.

Год назад ставка находилась на отметке 3,66% годовых.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 2,28% годовых против 2,34% неделей ранее и 3,15% на ту же дату прошлого года. Ставка пятилетних кредитов уменьшилась до 2,85% годовых, в то время как неделю назад она составляла 3,11%, а год назад - 3,39%.

Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой. Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 компаний, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг находилась около 0,85% годовых по сравнению с 0,88% неделей ранее.

Неутешительные отчеты о состоянии национальной экономики способствовали падению ставок на прошлой неделе, отмечает MarketWatch.

"Более слабые данные о потребительских расходах, на которые приходится большая часть экономического роста, привели к тому, что ставки по ипотечным кредитам упали до нового рекордно низкого уровня", - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Средняя ставка по 30-летней ипотеке в 2019 году составляла 3,9% годовых (один из самых низких показателей за последние полвека) по сравнению с 4,54% годом ранее.