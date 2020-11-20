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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:56Заразились
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Число жертв пандемии COVID-19 в мире выросло до 1,36 млн

Количество случаев заражения превысило 56,8 млн

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 56 895 516 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 707 953, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 360 342 человек против 1 349 339 по состоянию на утро четверга, выздоровели более 36,5 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 715 167 инфицированных COVID-19 (рост за стуки - 187 727) и 252 514 летальных исходов (рост за сутки - 2 029), излечились более 4,4 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 45 882 человека. Всего зафиксировано 9 004 365 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 584 до 132 162, поправились более 8,4 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 981 767 заболевших, что 35 918 человек больше, чем сутками ранее, умер 168 061 больной (рост на 606), вылечились более 5,4 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 175,2. В США на 1 млн жителей скончались 779 человек, в Индии - 95, в Бразилии - 789.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 20 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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