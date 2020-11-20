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Минфин США отказался продлить антикризисные программы кредитования

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Программы кредитования, финансировавшиеся в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES), не будут продлены после 31 декабря текущего года, сообщил министр финансов страны Стивен Мнучин в письме председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу.

Речь, в частности, идет о программах для малого и среднего бизнеса (Main Street Lending Program, MSLP), крупных работодателей (программы для первичного и вторичного рынка корпоративного долга PMCCF и SMCCF) и местных властей (Municipal Liquidity Facility, MLF).

Мнучин заявил, что "ликвидность и финансовое положение американских банков позволяют им финансировать нужды клиентов". Федрезерв должен вернуть неиспользованные средства Минфину, что позволит Конгрессу США перераспределить $455 млрд.

В то же время Мнучин призвал совет управляющих ФРС продлить на 90 дней программу выкупа корпоративных облигаций (CPFF), механизм поддержки инвестиционных фондов денежного рынка (MMLF) и еще две программы, не требующие финансирования Минфина.

В ФРС, в свою очередь, выразили разочарование в связи с решением Минфина.

"Федрезерв предпочел бы, чтобы весь набор чрезвычайных инструментов, созданных в период пандемии коронавируса, продолжил выполнять свою важную роль опоры все еще напряженной и уязвимой экономики", - говорится в сообщении регулятора.

Во вторник глава ФРС заявил, что не считает своевременным сворачивать чрезвычайные программы кредитования.

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