СМИ сообщили об увольнении министра труда Армении

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министр труда и по социальным вопросам Армении Заруи Батоян уволена с должности, сообщают в пятницу армянские СМИ.

Согласно публикациям, на эту должность будет назначен советник премьер-министра Армении на общественных началах, экономист Месроп Аракелян.

Сообщается также, что новым министром чрезвычайных ситуаций республики станет командующий 5-ым армейским корпусом Андраник Пилоян.

Ранее глава МЧС Феликс Цолакян заявил о своей отставке.

Кроме того, в пятницу СМИ сообщили об отставке главы Минобороны Армении. Также на этой неделе в стране был назначен новый глава МИД.

Сообщения об отставках поступают на фоне политического кризиса в Армении, связанного с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе, который продолжался с 27 сентября по 9 ноября.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.