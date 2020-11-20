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Глава Минобороны Армении подал в отставку

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку, сообщает в пятницу армянское издание "Аравот".

В Минобороны "Интерфаксу" пока не прокомментировали эту информацию.

По данным "Аравот", новым министром обороны Армении может быть назначен главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, экс-министр обороны Вагаршак Арутюнян.

63-летний Вагаршак Арутюнян в разные годы занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начштаба Главного командования объединенных Вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ, министра обороны Армении.

После конфликта с президентом Армении Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте 27 сентября 1999 года Арутюнян был понижен в звании, а затем уволен с поста министра.

Сообщение об отставке Тонояна появилось на фоне политического кризиса в Армении, связанного с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе, который продолжался с 27 сентября по 9 ноября.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. Оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Пашиняна.

Армения Давид Тоноян

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