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Азербайджан собрался как можно скорее проложить автодорогу в Шушу

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан намерен в короткие сроки построить новую дорогу в город Шуша, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы уже начали восстановительные работы. Были даны все соответствующие распоряжения по строительству новой дороги из Физули в Шушу и выделены средства из Резервного фонда президента - на начальном этапе 50 млн манатов ($29,4 млн - ИФ), однако этих средств не хватит. В следующем году будут выделены дополнительные средства", - сказал Алиев в пятницу в телеобращении к азербайджанскому народу.

Он также сообщил, что строительство новой дороги будет осуществляться одновременно по нескольким участкам. "Я распорядился о том, чтобы разделить дорогу Ахмедбейли-Алханлы-Физули-Шуша на несколько частей для ведения строительства и привлечь несколько компаний, чтобы, не теряя времени, в короткие сроки проложить ее", - сказал Алиев.

Глава государства отметил, что ранее в Шушу вела дорога Агдам-Ханкенди, "которую пока невозможно использовать".

"В подписанном 10 ноября трехстороннем заявлении указано, что откроются все коммуникации, в том числе, считаю, что спустя некоторое время откроется и дорога Агдам-Ханкенди. Полагаю, что открытие коммуникаций, в то же время дорог и коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую автономную республику с основной частью Азербайджана, будет способствовать долгосрочному миру в регионе в будущем", - сказал Алиев.

Как сообщалось, президент Алиев 17 ноября заложил фундамент автодороги Физули-Шуша. "Это первый проект, реализуемый на освобожденных территориях", - сказал Алиев на церемонии закладки фундамента дороги.

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Азербайджан Нагорный Карабах Шуша Шуши

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