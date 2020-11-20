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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
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Коронавирус продолжил активное распространение в Азии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Азии по-прежнему отмечаются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом и летальных исходов среди инфицированных, а власти некоторых стран региона вводят новые ограничения.

В Индии за сутки диагностировали 45 882 новых случая инфицирования коронавирусом. Таким образом, количество случаев COVID-19 в стране, выявленных за время эпидемии, достигло 9 004 365.

Кроме того, суточный прирост случаев летального исхода среди инфицированных составил 584. Общее число умерших превысило 131 тыс.: по показателю смертности инфицированных Индия занимает третье место в мире. По общему количеству случаев Индия по-прежнему удерживает второе.

Крайне серьезная эпидемиологическая ситуация складывается в Нью-Дели, где выявляют примерно по 7,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки. Власти в четыре раза подняли штраф за отсутствие масок - до примерно $27 - и рассматривают введение новых ограничительных мер. По правительственным данным, 90% доступных коек с ИВЛ в отделениях интенсивной терапии уже заняты, как и 86% коек без ИВЛ. Остались свободными менее 500 коек. Власти потребовали от частных больниц зарезервировать 80% коек в отделениях интенсивной терапии и 60% прочих мест для пациентов с коронавирусом.

Вновь рекордный рост заболеваемости отмечается в Японии - за сутки выявили 2 418 инфицированных, что превзошло предыдущий рекорд накануне в 2 388 инфицированных. Кроме того, скончались еще 10 человек с коронавирусом.

При этом в Токио второй день подряд отмечается более 500 выявленных за сутки случаев - 522 в пятницу, в четверг - 534. Всего в городе выявили 36 тыс. 778 случаев, умерли 477 инфицированных.

Помимо Токио наиболее неблагополучными с точки зрения эпидемиологии районами Японии по-прежнему являются Осака и префектура Канагава.

Общее количество случаев COVID-19 в Японии возросло до 128 348, а число летальных исходов среди заразившихся достигло отметки в 1 965.

Не спадает заболеваемость коронавирусом в Иране: по данным Минздрава страны, за сутки выявлены еще 13 260 случаев (накануне было чуть меньше - 13 223 случая). Скончались 479 человек - немногим больше, чем в четверг (476).

Всего за время эпидемии в стране диагностировали 828 377 случаев COVID-19, скончались 43 896 инфицированных. Более 589 тыс. заболевших выздоровели, однако 5 756 пациентов находятся в критическом состоянии и проходят лечение в палатах интенсивной терапии.

На Филиппинах за последние 24 часа выявили 1 639 случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава страны. Это почти на 100 случаев меньше, чем накануне (1 738), однако выше показателей 15 ноября (1 528). Также скончались еще 27 человек, при том что в четверг смертность составила семь заболевших - самый низкий суточный прирост среди людей с COVID-19 за последние три месяца.

Всего в стране выявлены 415 067 случаев болезни, причем 8 025 инфицированных скончались. Между тем, более 375 тыс. заболевших выздоровели. На данный момент болеют 31,8 тыс. жителей страны.

В связи с эпидемиологической ситуацией власти Филиппин - страны с преобладающим католическим населением и одним из самых долгих сезонов рождественских праздников - запретили проведение рождественских служб в церквях столицы Манилы. Также уже действуют ограничения на посещение богослужений и запрет на массовые собрания.

В Пакистане наблюдается стабильный рост темпов распространения коронавирусом. Так, по данным пакистанского министерства здравоохранения, за сутки число выявленных случаев в стране увеличилось на 2738. Это почти на 200 случаев больше, чем в четверг (2 547). При этом, днем ранее - 18 ноября - суточный прирост заражений не превышал 2,3 тыс. По данным статистического сайта Worldometer, ежесуточный прирост стал превышать 2 тыс. с 13 ноября.

За последние 24 часа в Пакистане скончались 36 инфицированных COVID-19, что в два раза больше показателя, зафиксированного в четверг. За сутки также зарегистрировали 868 выздоровлений.

Всего с начала пандемии в Пакистане диагностировали более 368,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов среди заболевших превышает отметку в 7,5 тыс. Но более 327,5 тыс. жителей страны переболели коронавирусом.

В Южной Корее суточный прирост случаев коронавируса вновь бьет рекорды: за последние сутки выявили 363 новых заражений COVID-19. Третий день подряд в ноябре показатель выявленных за сутки заражений превышает отметку в 300. Ранее более 300 случаев зафиксировали только 29 августа. Из всех зафиксированных за 24 часа случаев 218 приходится на Сеул. Также сообщается о трех новых случаях смерти среди инфицированных.

По мнению представителей здравоохранения страны, Сеул имеет дело уже с третьей волной COVID-19 - после первой волны в феврале-марте и второй в августе.

Таким образом, общее количество случаев COVID-19 в Южной Корее превысило отметку в 30 тыс. Количество летальных исходов среди людей с коронавирусом достигло 501. При этом более 26 тыс. заболевших южнокорейцев выздоровели.

В четверг в Сеуле, Кванджу и в некоторых районах провинции Канвондо вступили в силу ужесточенные правила социального дистанцирования. Там теперь действует запрет на собрания более 100 человек на митингах, концертах и прочих мероприятиях. Число людей на спортивных мероприятиях и религиозных церемониях сократили до 30-50%. Также введен запрет на танцы в ночных клубах и на распитие напитков в комнатах для караоке.

Власти Индонезии сообщили в четверг о 4 тыс. 792 новых случаях коронавируса, что не сильно отличается от показателя, зафиксированного в четверг (4 тыс. 798). При этом днем ранее, 18 ноября, выявили более чем на 500 случаев меньше. 16 и 17 ноября суточный прирост заражений составлял менее 4 тыс.

Кроме того, суточный прирост смертности среди людей с коронавирусом составил 78, что ниже показателя накануне (97).

По данным Минздрава страны, за последние 24 часа зарегистрировали 3 тыс. 940 выздоровлений, что увеличило общее число переболевших коронавирусом до более 410 тыс.

Ранее президент страны Джоко Видодо призвал правительство составить план вакцинации населения и задействовать всех медицинских работников для его реализации.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Индонезии за время пандемии выявили свыше 488 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 15,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Более 410 тыс. заразившихся коронавирусом вылечились.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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