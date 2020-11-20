В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников

Архивное фото Фото: АР/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси в помещение микрофинансовой организации на проспекте Церетели, ворвались, предположительно, пять вооруженных налетчиков, сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на очевидцев. По данным телеканала, преступники захватили заложников.

В МВД Грузии вскоре подтвердили, захват заложников. Налетчик один, а заложников девять, уточнил начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе. Захвачено помещение микрофинансовой организации NBC ("Бизнес Капитал").

Сирадзе призвал СМИ не вести прямые репортажи с места событий, чтобы не мешать сотрудникам правоохранительных органов проводить спецоперацию.

На проспект Церетели прибыл спецназ, зона вокруг здания, где, возможно, находятся налетчики и заложники, оцеплена. Сообщается, что из прилегающих к зданию жилых домов полиция эвакуирует людей.