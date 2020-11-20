Захватчик заложников в Тбилиси выдвинул несколько требований к властям

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Напавший в Тбилиси на микрофинансовую организацию неизвестный идентифицирован, сообщают грузинские СМИ.

Преступник, удерживающий девятерых заложников, предположительно находящийся в состоянии опьянения, говорил с заложниками, разговор с которыми был записан на телефон и передан в соцсети одним из заложников. Кадры показала телекомпания "Рустави 2".

"Требую, чтобы сегодня же собрался парламент и принял решения об отмене в Грузии азартных игр, отменил проценты на кредиты, требую повысить пенсии и снизить цены на лекарства", - заявил захватчик.

"Рустави 2" сообщает, что т рое заложников покинули здание микрофинансовой организации . Сообщается, что переговорщик смог вывести двух мужчин и одну женщину.

Офис организации оцеплен полицейскими.