Захватчик заложников в Тбилиси выдвинул несколько требований к властям
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Напавший в Тбилиси на микрофинансовую организацию неизвестный идентифицирован, сообщают грузинские СМИ.
Преступник, удерживающий девятерых заложников, предположительно находящийся в состоянии опьянения, говорил с заложниками, разговор с которыми был записан на телефон и передан в соцсети одним из заложников. Кадры показала телекомпания "Рустави 2".
"Требую, чтобы сегодня же собрался парламент и принял решения об отмене в Грузии азартных игр, отменил проценты на кредиты, требую повысить пенсии и снизить цены на лекарства", - заявил захватчик.
"Рустави 2" сообщает, что трое заложников покинули здание микрофинансовой организации. Сообщается, что переговорщик смог вывести двух мужчин и одну женщину.
Офис организации оцеплен полицейскими.