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Захватчик заложников в Тбилиси выдвинул несколько требований к властям

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Напавший в Тбилиси на микрофинансовую организацию неизвестный идентифицирован, сообщают грузинские СМИ.

Преступник, удерживающий девятерых заложников, предположительно находящийся в состоянии опьянения, говорил с заложниками, разговор с которыми был записан на телефон и передан в соцсети одним из заложников. Кадры показала телекомпания "Рустави 2".

"Требую, чтобы сегодня же собрался парламент и принял решения об отмене в Грузии азартных игр, отменил проценты на кредиты, требую повысить пенсии и снизить цены на лекарства", - заявил захватчик.

"Рустави 2" сообщает, что трое заложников покинули здание микрофинансовой организации. Сообщается, что переговорщик смог вывести двух мужчин и одну женщину.

Офис организации оцеплен полицейскими.

Грузия Тбилиси

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