Аэрофлот возобновляет рейсы в Афины для некоторых категорий пассажиров

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с субботы возобновляет рейсы из Москвы в Афины.

Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщил перевозчик.

Регулярные авиаперевозки из РФ в Грецию, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Из сообщения "Аэрофлота" следует, что он будет выполнять так называемые грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут определенные категории пассажиров.

"Въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Греции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Греции", – говорится в сообщении.

В марте на фоне пандемии РФ приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы - для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на их родину. В сентябре РФ отменила вывозные рейсы, а вместо них разрешила "Аэрофлоту" выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж. В конце октября такие полеты с частотой раз в неделю были разрешены и для других перевозчиков. Для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.