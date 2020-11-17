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"Аэрофлот" возобновит рейсы в Гонконг и Афины для части пассажиров

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 19 ноября возобновляет рейсы из Москвы в Гонконг, с 21 ноября - в Афины.

Полеты в Гонконг будут выполняться раз в неделю, в Афины - два раза в неделю, сообщает перевозчик.

Регулярные авиаперевозки из РФ в Китай и Грецию, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Из сообщений "Аэрофлота" следует, что он будет выполнять так называемые грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут определенные категории пассажиров: граждане этих стран, владельцы вида на жительство и "некоторые другие категории по специальным разрешениям властей".

В марте на фоне пандемии РФ приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы - для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на их родину.

В сентябре РФ отменила вывозные рейсы, а вместо них разрешила "Аэрофлоту" выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж. В конце октября такие полеты с частотой раз в неделю были разрешены и для других перевозчиков. Для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

Аэрофлот Гонконг Афины Коронавирус

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