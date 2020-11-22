В Помпеях нашли останки двух жертв извержения вулкана

Помпеи Фото: Reuters

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В загородной Чивите Джулиане недалеко от древнего города Помпеи обнаружены останки двоих погибших в результате извержения вулкана Везувий в 79 г.

Как сообщается на сайте археологического парка, тела были найдены в подземной части дома. Специалисты пришли к выводу, что погибшие - человек высокого социального статуса в возрасте 30-40 лет и его раб, которому было около 18-25 лет. У молодого человека были обнаружены повреждения позвоночника, указывающие на то, что он выполнял тяжелую физическую работу.

Ученые предполагают, что найденные жертвы извержения погибли из-за второго пирокластического потока, который представлял собой смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород. Поток ворвался в помещение с нескольких сторон, и двое мужчин оказались в ловушке.

Когда под слоем пепла были обнаружены полости, в которых находились останки жертв извержения, в них был залит гипс, что позволило воссоздать фигуры и позы людей в момент гибели.

Раскопки в Чивите Джулиане начались в 2017 году. Ранее там были найдены останки трех лошадей в упряжке.