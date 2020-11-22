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Что произошло за день: воскресенье, 22 ноября

Тысячи людей во Владивостоке остаются без света, Moderna объявила стоимость COVID-вакцины, археологи объявили о новых находках в Помпеях

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрирован еще 24 581 случай COVID-19. В Москве заболели 6 575 человек (накануне показатель превышал семь тысяч), в Петербурге - 2 668 человек.

- Путин объяснил, почему Россия не поздравила Байдена или Трампа с победой на выборах в США. Президент РФ заявил, что Москва ждет официального решения по итогам голосования. Путин назвал очевидными проблемы в избирательной системе США, но отметил, что это дело американцев.

- Цена на вакцину "Спутник V" станет известна в течение недели. В РФПИ утверждают, что она будет намного дешевле зарубежных разработок. Между тем глава Moderna Стефан Бансель оценил одну дозу разработанной компанией вакцины в $25-$37, а препарат Pfizer будет стоить ориентировочно $20.

- Совет национальной безопасности США подтвердил выход Штатов из Договора по открытому небу. МИД России намерен добиваться от оставшихся в Договоре стран гарантий по обязательствам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что Договор сохранится.

- Во Владивостоке четвертый день подряд остаются проблемы со светом и водой. Электричества после ледяного дождя до сих пор нет у 60 тысяч жителей города. Для создания рабочей группы во Владивосток направлен министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

- В Белоруссии снова прошли протесты оппозиции. К вечеру стало известно о задержании более 200 человек. В Минске милиция использовала спецсредства для разгона протестующих.

- Недалеко от города Помпеи нашли останки двух жертв извержения вулкана Везувий. Это были хозяин и его раб. Они оказались в ловушке в подземном помещении дома.

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