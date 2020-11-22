Трамп подверг критике СМИ за фейковую информацию о его участии в G20

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил через твиттер о "прибытии" на виртуальный саммит G20.

"Только что прибыл на виртуальный G20. Был тут и вчера, но некоторые СМИ, передающие фейковые новости, не смогли сообщить об этом как следует - как всегда. С моим выступлением можно ознакомиться (они сообщили, что я не выступал)", - написал Трамп.

Just arrived at Virtual G20. Was here yesterday also (early), but some of the Fake News Media failed to report it accurately - as usual. My speech is available (they said I didn"t make a speech). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020

Накануне, в частности американский телеканал CNN в сообщении о начале виртуального саммита G20 показал фотографию Трампа на поле гольф-клуба, сообщив при этом: "Не кажется, что президент Трамп примет участие в мероприятии на виртуальном саммите G20, посвященном готовности к пандемии".

В субботу лидеры стран "Группы двадцати" собрались на саммит в формате видеоконференции. Это финальное мероприятие саудовского председательства в G20, проводит его король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

На саммите выступил президент России Владимир Путин.

В следующем году председательствовать в G20 будет Италия.