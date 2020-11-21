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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:44Заразились
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Путин заявил, что COVID-вакцины должны стать всеобщим достоянием

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Конкуренция среди производителей вакцин от коронавируса неизбежна, но в первую очередь нужно думать о гуманитарной стороне вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех", - сказал Путин, выступая на саммите "группы двадцати" в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что "препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием". "Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины", - заявил президент.

Путин пояснил, что говорит о первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 "Спутник V" и вакцине "ЭпиВакКорона". Он напомнил, что скоро в России появится и третий препарат от этой инфекции.

"Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель - сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой", - сказал он.

Путин заметил, что в данной ситуации "работы хватит на всех". "Мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция может быть неизбежна, но мы должны исходить, прежде всего, из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это", - добавил президент РФ.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Владимир Путин

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