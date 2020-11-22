Новым министром иностранных дел Сирии стал Фейсал Мекдад

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Новым главой МИД Сирии в воскресенье назначен Фейсал Мекдад, сообщил межарабский телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на канцелярию президента страны Башара Асада.

Фейсал Мекдад и ранее состоял на дипломатической службе, был заместителем главы МИД, а также представлял Сирию в ООН.

Назначение Мекдада на должность главы сирийской дипломатии произошло после того, как ранее на этой неделе скончался прежний министр Валид Муаллем.

Муаллему было 79 лет. Он занимал пост главы МИД Сирии с 2006 года.