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Новым министром иностранных дел Сирии стал Фейсал Мекдад

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Новым главой МИД Сирии в воскресенье назначен Фейсал Мекдад, сообщил межарабский телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на канцелярию президента страны Башара Асада.

Фейсал Мекдад и ранее состоял на дипломатической службе, был заместителем главы МИД, а также представлял Сирию в ООН.

Назначение Мекдада на должность главы сирийской дипломатии произошло после того, как ранее на этой неделе скончался прежний министр Валид Муаллем.

Муаллему было 79 лет. Он занимал пост главы МИД Сирии с 2006 года.

Сирия Фейсал Мекдад

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