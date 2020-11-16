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Скончался глава МИД Сирии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и экспатриантов Сирии Валид Муаллем скончался в возрасте 79 лет в ночь понедельник, сообщает государственное сирийское информагентство SANA.

Причины смерти министра не названы.

Муаллем родился в Дамаске 13 января 1941 года. Возглавлял МИД Сирии с 2006 года. С 1964 года занимал разные должности в сирийских дипломатических ведомствах, в том числе был послом Сирии в США. Также Муаллем написал несколько трудов по истории Сирии.

Сирия Валид Муаллем

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