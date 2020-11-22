В Дагестане задержан начальник отдела полиции по Кизлярскому району

По данным источника, его подозревают в пособничестве терроризму

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Гази Исаева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

По предварительном данным, его подозревают в пособничестве терроризму, сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанного могут доставить в Москву. "Задержание проводили прикомандированные следователи СК России", - добавил источник.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.