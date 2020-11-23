Полковника полиции из Дагестана обвинили в пособничестве терактам в метро Москвы в 2010 году

День траура по жертвам взрывов в московском метро. Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Задержанному начальнику отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявлено обвинение в пособничестве террористам, устроившим в 2010 году взрывы в московском метро, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В рамках расследуемого уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" московского метрополитена Главным следственным управлением СК во взаимодействии с ФСБ задержан начальник отдела МВД России по Кизлярскому району республики Дагестан полковник полиции Гази Исаев", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По ее словам, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества "Имарат Кавказ" (запрещено в РФ) по Дагестану, "а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения теракта".

Утром 29 марта 2010 года в московском метрополитене две террористки-смертницы взорвали две бомбы: первую - на станции "Лубянка", вторую - на "Парке культуры". В результате погибли 40 человек, около ста получили ранения.

Также, по данным следствия, Исаев, являясь участником "Имарат Кавказ", в 2009-2010 годах, "используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований".

Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, в бандитизме и террористическом акте (ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Накануне о задержании Исаева сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он отметил, что по предварительном данным, его подозревают в пособничестве терроризму. "Перед тем, как его задержать, в доме и на рабочем месте его силовики провели обыски. Были изъяты различные документы ", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, задержанного могут доставить в Москву. Он добавил, что полковника Исаева также подозревают в организации убийства.