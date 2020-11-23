Что случилось этой ночью: понедельник, 23 ноября

Декларация по итогам саммита G20, многовекторная внешняя политика Белоруссии, победа Медведева на турнире АТР

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидеры G20 приняли декларацию по итогам саммита. В декларации говорится, что стороны приняли решение о продлении до конца июня 2021 года программы по заморозке долгов бедных стран для того, чтобы они могли направить ресурсы на борьбу с коронавирусом.

- В МИД Белоруссии заявили о стремлении проводить многовекторную политику. "Россия является для нас нашим стратегическим союзником, главным партнёром. И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. Но отказываться от других направлений Беларусь тоже не собирается", - заявил глава ведомства Макей.

- Российский теннисист Медведев впервые выиграл Итоговый турнир ATP. Он нанес поражение представителю Австрии Доминику Тиму – третьей ракетке мира. Результат встречи – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Медведева. До него триумфатором турнира из представителей российского тенниса был Николай Давыденко, ставший победителем в 2008 году.

- Сенатор США раскритиковал выход страны из Договора по открытому небу. По его мнению, данный договор давал США и их союзникам важную информацию о военных силах России. Он отметил, что выход США не помешает России наблюдать за американскими активами в Европе, но при этом не позволит США увидеть данные, собранные Россией.