Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:52Заразились
на 22.11В России 2 089 329+24 581В мире 58 143 122+579 039

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 ноября

Декларация по итогам саммита G20, многовекторная внешняя политика Белоруссии, победа Медведева на турнире АТР

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидеры G20 приняли декларацию по итогам саммита. В декларации говорится, что стороны приняли решение о продлении до конца июня 2021 года программы по заморозке долгов бедных стран для того, чтобы они могли направить ресурсы на борьбу с коронавирусом.

- В МИД Белоруссии заявили о стремлении проводить многовекторную политику. "Россия является для нас нашим стратегическим союзником, главным партнёром. И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. Но отказываться от других направлений Беларусь тоже не собирается", - заявил глава ведомства Макей.

- Российский теннисист Медведев впервые выиграл Итоговый турнир ATP. Он нанес поражение представителю Австрии Доминику Тиму – третьей ракетке мира. Результат встречи – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Медведева. До него триумфатором турнира из представителей российского тенниса был Николай Давыденко, ставший победителем в 2008 году.

- Сенатор США раскритиковал выход страны из Договора по открытому небу. По его мнению, данный договор давал США и их союзникам важную информацию о военных силах России. Он отметил, что выход США не помешает России наблюдать за американскими активами в Европе, но при этом не позволит США увидеть данные, собранные Россией.

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Fitch и Moody's понизили рейтинги ЮАР из-за пандемии

Выборы в США - 2020

Сенатор-республиканец призвала Трампа начать процесс передачи власти

Сенатор США раскритиковал выход страны из Договора по открытому небу

Сенатор США раскритиковал выход страны из Договора по открытому небу

В МИД Белоруссии заявили о стремлении проводить многовекторную политику

В МИД Белоруссии заявили о стремлении проводить многовекторную политику

Лидеры G20 приняли декларацию по итогам саммита

Более 300 человек задержали на белорусских акциях протеста

В Дагестане задержан начальник отдела полиции по Кизлярскому району

Российские миротворцы сопроводили более 1400 беженцев в Степанакерт

Российские миротворцы сопроводили более 1400 беженцев в Степанакерт
Выборы в США - 2020

Штаб анонсировал первые назначения в администрации Байдена

Штаб анонсировал первые назначения в администрации Байдена

Правозащитники насчитали более 200 задержанных на акциях в Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');